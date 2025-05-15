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12:49, 16 мая 2025Моя страна

Популярный американский рэпер признался в желании посетить Башкирию

Американский рэпер Lil Pump заявил о желании посетить Башкирию
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Rodin Eckenroth / Getty Images

Популярный американский рэп-исполнитель Lil Pump признался, что мечтает посетить Башкортостан. Об этом рассказала организатор концерта звезды Анна Субчева, передает Telegram-канал Mash Batash.

По словам спикера, иностранец «заразился любовью» к республике благодаря рэперу Алишеру Моргенштерну (признан Минюстом России иностранным агентом).

«Алишер задвигал автору хита Gucci Gang много историй про Родину. После этого американский рэпер пообещал, что когда-нибудь заедет», — поясняется в публикации.

Ранее была раскрыта причина отмены концерта Канье Уэста в России.

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