Популярный американский рэпер признался в желании посетить Башкирию

Американский рэпер Lil Pump заявил о желании посетить Башкирию

Популярный американский рэп-исполнитель Lil Pump признался, что мечтает посетить Башкортостан. Об этом рассказала организатор концерта звезды Анна Субчева, передает Telegram-канал Mash Batash.

По словам спикера, иностранец «заразился любовью» к республике благодаря рэперу Алишеру Моргенштерну (признан Минюстом России иностранным агентом).

«Алишер задвигал автору хита Gucci Gang много историй про Родину. После этого американский рэпер пообещал, что когда-нибудь заедет», — поясняется в публикации.

Ранее была раскрыта причина отмены концерта Канье Уэста в России.