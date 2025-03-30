Раскрыта причина отмены концерта Канье Уэста в России

Концерта Канье Уэста в России не будет из-за нацистских высказываний

Организаторы концерта в России американского рэпера Канье Уэста отказались от своих планов из-за нацистских высказываний исполнителя. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, с начала 2025 года планировалось две встречи с командой рэпера, на которых хотели обсудить возможную дату концерта, условия артиста и стоимость выступления. Однако после постов Канье Уэста с нацистскими и антисемитскими высказываниями российская компания отказалась от сотрудничества с ним.

Разговоры о возможном концерте рэпера в России идут с лета 2024 года. Тогда сообщалось, что он даже уже приехал в Россию, однако все эти новости в результате не подтверждались.