Американский рэпер признался в желании вернуться в Россию с концертом

Американский рэпер Газзи Гарсия, известный под псевдонимом Lil Pump, признался, что хотел бы вернуться в Москву и дать концерт. Его слова передает Super.ru.

По словам артиста, который приехал в Россию ради записи совместного трека с певицей MARGO (Марго Овсянникова), он мечтает вернуться уже в этом году, чтобы дать концерт. Желание Lil Pump поддержала и российская исполнительница.

«Я говорю: "Памп, у меня нет визы", а он: "Все нормально, у меня на три года"», — добавила она.

