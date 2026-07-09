Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:22, 9 июля 2026Силовые структуры

Националист готовил теракт в культовом сооружении Подмосковья

В Московской области осудят националиста за попытку теракта в культовом сооружении
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Московской области осудят националиста Дмитрия Бокова за попытку теракта в культовом сооружении. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Он обвиняется по статьям 205.5 («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической»), 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»), 30, 205 («Приготовление к совершению террористического акта») и 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») УК РФ.

По данным следствия, Боков планировал вступить в террористическую организацию. В 2024 году через один из мессенджеров он связался с ее представителями. Пройдя обучение, он хранил в двух тайниках патроны к автомату Калашникова и самодельные зажигательные устройства. С их помощью Боков планировал совершить массовую расправу в культовом сооружении на территории Московской области.

Его противоправные действия пресекли сотрудники правоохранительных органов на стадии приготовления. В ходе обыска в его жилище обнаружены и изъяты мобильные устройства, при осмотре которых выявлены переписки с кураторами. Уголовное дело передано в суд.

Ранее сообщалось, что трое российских подростков пойдут под суд за теракт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Армия России разбила поезда с оружием ВСУ, горят заправки. Раскрыты цели атаки на Украину за сутки
    Названы самые популярные у иностранных туристов города России
    Профессор Диесен сделал заявление о беспорядках во Львове
    МИД Испании отреагировал на резкие заявления Трампа
    Собака съела наркотики на улице в российском регионе
    Возлюбленная 63-летнего российского миллиардера сходила на вечеринку с Марией Шараповой
    Врач развеял миф о дисбактериозе и вздутии живота
    Официальный курс доллара к рублю упал
    Макаревич призвал Израиль прекратить бегать по пустыне с автоматами
    Три региона России предупредили об аномалии
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok