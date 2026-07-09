Националист готовил теракт в культовом сооружении Подмосковья

В Московской области осудят националиста за попытку теракта в культовом сооружении

В Московской области осудят националиста Дмитрия Бокова за попытку теракта в культовом сооружении. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Он обвиняется по статьям 205.5 («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической»), 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»), 30, 205 («Приготовление к совершению террористического акта») и 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») УК РФ.

По данным следствия, Боков планировал вступить в террористическую организацию. В 2024 году через один из мессенджеров он связался с ее представителями. Пройдя обучение, он хранил в двух тайниках патроны к автомату Калашникова и самодельные зажигательные устройства. С их помощью Боков планировал совершить массовую расправу в культовом сооружении на территории Московской области.

Его противоправные действия пресекли сотрудники правоохранительных органов на стадии приготовления. В ходе обыска в его жилище обнаружены и изъяты мобильные устройства, при осмотре которых выявлены переписки с кураторами. Уголовное дело передано в суд.

Ранее сообщалось, что трое российских подростков пойдут под суд за теракт.