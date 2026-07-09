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18:28, 9 июля 2026Ценности

Возлюбленная 63-летнего российского миллиардера сходила на вечеринку с Марией Шараповой

Возлюбленная миллиардера Доронина Романова сходила на вечеринку с Марией Шараповой
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @krissroma

Российская модель Кристина Романова сходила на вечеринку вместе с теннисисткой Марией Шараповой. Снимком с приятельницей манекенщица поделилась в личном Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Возлюбленная 63-летнего миллиардера Владислава Доронина вышла в свет в желтом топе и фиолетовой юбке, а экс-спортсменка выбрала коричневое платье длины макси в белый горох. Известно, что знаменитости посетили мероприятие в Лондоне.

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7 мая 2019

В июле Романова стала героиней нового выпуска журнала Vogue Arabia, снявшись в рекламе ювелирного дома Chaumet. Модель позировала в украшениях с бриллиантами из новой коллекции люксового бренда.

Роман Доронина и Романовой начался в 2014 году, они воспитывают двух дочерей.

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