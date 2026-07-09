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18:25, 9 июля 2026Культура

Макаревич призвал Израиль прекратить бегать по пустыне с автоматами

Андрей Макаревич призвал власти Израиля прекратить конфронтацию с соседними странами
Ольга Коровина

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Уехавший из России лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан Минюстом РФ иностранным агентом), раскритиковал действия властей Израиля. Соответствующий пост он разместил в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Проживающий в Израиле артист отметил, что при решении внутренних проблем государство выбирает «половинчатый путь», что делает ситуацию только хуже. Он напомнил, что в стране проживает всего десять миллионов человек, среди них — около четырех миллионов взрослых мужчин.

«Довольно ругаться, драться и перекрывать дороги. Кто же будет служить в ЦАХАЛЕ, спросите вы? Да никто не будет! Хватит бегать по пустыне с автоматами», — заявил Макаревич.

Музыкант предположил, что в случае отказа от военной риторики Израиль обретет союзников в лице окружающих его «свободолюбивых государств». По мнению Макаревича, соседние страны «офигеют от такого чуда» и станут самыми близкими друзьями Израиля, который «завалят любовью и финиками».

В июне сообщалось, что Макаревич с семьей попал под ракетный обстрел в Израиле, его дом был поврежден. Семье пришлось 40 минут лежать на обочине, а затем добираться к дому «мелкими перебежками».

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