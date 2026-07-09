Официальный курс доллара к рублю упал

ЦБ опустил официальный курс доллара ниже 76 рублей

Банк России установил на 10 июля официальный курс доллара на уровне 75,93 рубля, снизив его на 47 копеек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Евро при этом упал на 76 копеек, до 86,59 рубля, а юань — на 6 копеек, до 11,16.

На прошлой неделе рубль немного укрепился после проседания до многомесячных минимумов, однако в начале текущей вновь резко подскакивал на фоне удешевления нефти и решения властей по поводу объемов закупок валюты.

По словам зампреда Центробанка Алексея Заботкина, текущий курс российской валюты находится вблизи среднего уровня за год, поскольку в основном в течение последних 12 месяцев был в диапазоне от 75 до 85 рублей за доллар, в связи с чем нельзя говорить о его укреплении или ослаблении.