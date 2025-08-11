Культура
14:39, 11 августа 2025Культура

Лидер группы «Звери» назвал смущающее его действие поклонников

Лидер группы «Звери» Билык заявил, что не любит слышать свою музыку в ресторанах
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Лидер группы «Звери» Роман Билык заявил, что не любит, когда кто-то при нем включает его музыку. Его цитирует Пятый канал.

«Поверьте, это не нравится ни одному артисту. Особенно когда приходишь в ресторан. Сразу просишь выключить. Вы меня смущаете», — поделился музыкант.

Он также отметил, что не хочет ни с кем записывать совместные треки. «Только крайне редко по какому-то специальному случаю и то меня заставили. Есть, кто это любит. Для них пиар. А я не могу. Я могу это сделать только по причине большой дружбы с человеком», — добавил Билык.

Ранее сообщалось, что фанатки Akon подрались за потное полотенце, которое он бросил в толпу во время концерта в Сочи.

