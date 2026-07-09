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17:22, 9 июля 2026Наука и техника

Немецкая компания анонсировала попытку запуска ракеты RFA ONE

RFA: Попытка запуска ракеты RFA ONE состоится не ранее 10 августа
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Werner Rebel / Shutterstock / Fotodom

Попытка запуска ракеты RFA ONE с площадки SaxaVord в Шотландии (Великобритания) состоится, вероятно, не ранее 10 августа. Об этом со ссылкой на компанию-оператора космодрома пишет портал European Spaceflight.

Немецкая компания Rocket Factory Augsburg (RFA) будет пытаться провести первый испытательный полет RFA ONE в течение пяти недель, начиная с 10 августа, по понедельникам, средам и пятницам, в период с 16:00 до 20:00 местного времени.

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В июне RFA анонсировала планы создания многоразовой тяжелой ракеты RFA TWO.

В августе 2024 года состоялись испытания ракеты RFA ONE перед ее первым запуском с SaxaVord, которые закончились взрывом первой ступени носителя.

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