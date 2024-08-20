В Шотландии на испытаниях разрушилась первая ступень немецкой ракеты

На испытаниях в Шотландии первая ступень немецкой ракеты RFA ONE разрушилась

На испытаниях, состоявшихся на площадке космодрома Саксаворд в Шотландии, разрушилась первая ступень ракеты RFA ONE компании Rocket Factory Augsburg. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

В заявлении компании утверждается, что причиной разрушения первой ступени, которая должна была использоваться для первого запуска носителя, стала аномалия. Другие подробности о произошедшем не озвучиваются.

Между тем, издание подчеркивает, что на кадрах испытаний можно заметить утечку топлива, которая привела к возгоранию ступени. По словам Rocket Factory Augsburg, случившееся не повлияло на стартовую площадку.

В июле издание сообщило, что немецкая компания Rocket Factory Augsburg завершила огневые испытания верхней ступени Redshift ракеты RFA ONE.