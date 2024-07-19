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10:10, 19 июля 2024Наука и техника

В Германии завершили огневые испытания верхней ракетной ступени Redshift

В Германии завершили огневые испытания верхней ступени Redshift ракеты RFA ONE

Фото: @rfa.space

Немецкая компания Rocket Factory Augsburg завершила огневые испытания верхней ступени Redshift ракеты RFA ONE. Об этом сообщает European Spaceflight.

Испытания продемонстрировали готовность ступени к пуску. Теперь Redshift отправят на островной космодром SaxaVord у побережья Шотландии для интеграции с остальными ступенями ракеты. Первый пуск RFA ONE ожидается в конце 2024 года.

Трехступенчатая ракета RFA ONE способна доставлять до 1300 килограммов на низкую околоземную орбиту. Первые пуски носителя планируется провести с SaxaVord, впоследствии старты будут проводиться с площадки во Французской Гвиане.

В мае издание сообщило, что на место российской ракеты космического назначения «Союз-СТ» на космодроме Куру во Французской Гвиане есть три кандидата: ракета Maia компании MaiaSpace, разрабатываемый компанией Avio новый носитель и ракета RFA ONE MAX.

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      Иван Потапов
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