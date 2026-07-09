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17:17, 9 июля 2026Россия

Участник СВО обвинил ВСУ в препятствовании эвакуации гражданских из Константиновки

РИА Новости: ВСУ препятствуют эвакуации гражданских лиц из Константиновки
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) препятствуют эвакуации мирных жителей из Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР), заявил врио начальника штаба танкового батальона 10-го танкового полка в составе группировки российских войск «Юг» с позывным Лис, чьи слова приводит РИА Новости.

«Нет (...) понимания, что враг выпустит мирных жителей, даже если они идут с белым флагом в нашу сторону. (...) Мирным жителям приходится тяжело. Никаких зеленых коридоров враг не предоставляет для мирных жителей», — пояснил он.

Солдат отметил, что в Константиновке остается много гражданских, которых российские военнослужащие стараются выводить из города. ВСУ, по его словам, особенно плохо относятся к тем мирным людям, которые решили остаться в населенном пункте, чтобы дождаться прихода Вооруженных сил (ВС) России.

Ранее стало известно, что российские бойцы спасли десятилетнюю девочку, которая пряталась в одном из подвалов Константиновки.

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