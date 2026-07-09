РИА Новости: ВСУ препятствуют эвакуации гражданских лиц из Константиновки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) препятствуют эвакуации мирных жителей из Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР), заявил врио начальника штаба танкового батальона 10-го танкового полка в составе группировки российских войск «Юг» с позывным Лис, чьи слова приводит РИА Новости.

«Нет (...) понимания, что враг выпустит мирных жителей, даже если они идут с белым флагом в нашу сторону. (...) Мирным жителям приходится тяжело. Никаких зеленых коридоров враг не предоставляет для мирных жителей», — пояснил он.

Солдат отметил, что в Константиновке остается много гражданских, которых российские военнослужащие стараются выводить из города. ВСУ, по его словам, особенно плохо относятся к тем мирным людям, которые решили остаться в населенном пункте, чтобы дождаться прихода Вооруженных сил (ВС) России.

Ранее стало известно, что российские бойцы спасли десятилетнюю девочку, которая пряталась в одном из подвалов Константиновки.