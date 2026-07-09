Названы сроки проведения первых устных экзаменов по истории для российских школьников

Первые устные экзамены для девятиклассников по истории пройдут в 2028 году

Первые устные экзамены для девятиклассников по истории пройдут в феврале-марте 2028 года. Сроки проведения тестирования российских школьников назвал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает «Интерфакс».

Экзамен будет проводиться не в основной период. По мнению Музаева, это поможет снизить нагрузку на детей и педагогов.

Он уточнил, что экзамен школьники будут сдавать в 9-м, а не 11-м классе, ввиду того что не все дети доходят до 11-го класса. По его информации, свыше 40 процентов учащихся уходят в среднее профессиональное образование после 9-го класса. «Задача в том, чтобы историю знал хорошо каждый гражданин Российской Федерации», — подметил Музаев.

Чиновник также пояснил, что для проверки знаний по истории выбран именно устный экзамен, для того чтобы «каждый выпускник мог аргументировать в том числе свою позицию, опираясь на исторический опыт своей Родины».

«История — это важный предмет, который формирует мировоззрение наших школьников и дает достаточно понятную картинку для гражданина России», — заключил Музаев.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский допустил объединение в один экзамен двух предметов школьной программы — истории и обществознания. Он предложил проводить тестирование в соотношении примерно восемь к двум в пользу истории.

