В России допустили объединение в один экзамен двух предметов школьной программы

Помощник президента России Владимир Мединский допустил объединение в один экзамен двух предметов школьной программы — истории и обществознания. Об этом сообщает «Интерфакс».
Мединский подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу останется за Министерством просвещения и реализация инициативы может занять не менее трех лет.
Отвечая на вопрос о том, как такой экзамен мог бы выглядеть, Мединский предложил проводить тестирование в соотношении примерно восемь к двум в пользу истории.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов анонсировал изменения в популярном среди школьников предмете на ЕГЭ через два года. Речь шла об обществознании. По его словам, это связано с введением новых единых учебников по этому предмету.