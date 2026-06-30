В России допустили объединение в один экзамен двух предметов школьной программы

Мединский допустил объединение экзаменов по обществознанию и истории

Помощник президента России Владимир Мединский допустил объединение в один экзамен двух предметов школьной программы — истории и обществознания. Об этом сообщает «Интерфакс».

Мединский подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу останется за Министерством просвещения и реализация инициативы может занять не менее трех лет.

Отвечая на вопрос о том, как такой экзамен мог бы выглядеть, Мединский предложил проводить тестирование в соотношении примерно восемь к двум в пользу истории.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов анонсировал изменения в популярном среди школьников предмете на ЕГЭ через два года. Речь шла об обществознании. По его словам, это связано с введением новых единых учебников по этому предмету.

