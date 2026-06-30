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18:21, 30 июня 2026Россия

В России допустили объединение в один экзамен двух предметов школьной программы

Мединский допустил объединение экзаменов по обществознанию и истории
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Подгорчук / РИА Новости

Помощник президента России Владимир Мединский допустил объединение в один экзамен двух предметов школьной программы — истории и обществознания. Об этом сообщает «Интерфакс».

Мединский подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу останется за Министерством просвещения и реализация инициативы может занять не менее трех лет.

Отвечая на вопрос о том, как такой экзамен мог бы выглядеть, Мединский предложил проводить тестирование в соотношении примерно восемь к двум в пользу истории.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов анонсировал изменения в популярном среди школьников предмете на ЕГЭ через два года. Речь шла об обществознании. По его словам, это связано с введением новых единых учебников по этому предмету.

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