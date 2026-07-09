Бензин в США снова начал дорожать

Бензин в США начал дорожать на фоне обострения иранского конфликта

Средняя стоимость галлона (3,79 литра) бензина в США вновь начала расти на фоне обострения иранского конфликта, разогнавшего цены на нефть, которые до этого упали до уровней начала года. Об этом со ссылкой на данные национальной автомобильной ассоциации (AAA) сообщает ТАСС.

Цена выросла с 3,79 до 3,84 доллара за галлон бензина марки Regular. Также на 4 цента, до 4,81 доллара подорожал дизель.

Самые высокие цены на топливо держатся в Калифорнии, где бензин в среднем стоит 5,38 доллара.

Исторический максимум средней цены на бензин в Соединенных Штатах был зафиксирован в июне 2022 года, когда стоимость галлона превысила 5 долларов.

До нынешних значений цена топлива подскочила в США вскоре после начала взаимных ударов на Ближнем Востоке и перекрытия поставок через Ормузский пролив. К концу марта она превысила 4 доллара за галлон, а на пике поднималась выше 4,5 доллара. На фоне предварительных договоренностей Вашингтона и Тегерана цена упала довольно значительно, но темпы снижения значительно отстали от динамики удешевления нефти. В связи с этим американский президент Дональд Трамп, который в начале текущего президентского срока называл подешевевший бензин одним из ключевых своих достижений, пообещал, что цены скоро вернутся к рекордно низкому уровню, которым американцы «наслаждались» до «очень успешной экскурсии» США в Иран. «Цены на нефть стремительно падают, и цены на бензин на заправках тоже снижаются — хотя и не так быстро, как должны бы», — подчеркивал он, призывая сообщать о любых нарушениях, связанных с продажей топлива.