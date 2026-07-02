Трамп высказался о ценах на бензин после «очень успешной экскурсии» США в Иран

Трамп: Цены на бензин снижаются не так быстро, как должны бы

Цены на бензин скоро вернутся к рекордно низкому уровню, которым американцы «наслаждались» до «очень успешной экскурсии» США в Иран, написал американский президент Дональд Трамп в Truth Social.

Он рассказал, что в преддверии празднования 250-летия США сеть Freedom Fuel Network снизит цены в Филадельфии на бензин на 25 (центов за галлон), призвав других продавцов топлива по всей стране последовать этому примеру.

«Как я и обещал, цены на нефть стремительно падают, и цены на бензин на заправках тоже снижаются — хотя и не так быстро, как должны бы», — отметил глава Соединенных Штатов, подчеркнув в преддверии юбилея, что «Америка никогда не была такой сильной, как сейчас».

Трамп не в первый раз называет ближневосточный конфликт, начавшийся после американо-израильских ударов по объектам Тегерана, «экскурсией». Например, в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Санаэ Такаити 19 марта он отмечал, что «увидел, что происходит в Иране и сказал, что не хотел устраивать эту экскурсию, но нам придется это сделать».

Что касается цен на бензин, то к середине июня они упали в США на 10 с небольшим процентов относительно пиковых значений, в то время как нефть к тому моменту уже подешевела на 40 процентов. Трамп обещал проверить, не завышают ли ведущие нефтяные компании цены на топливо, а также призвал американцев сообщать о любых нарушениях, связанных с продажей бензина.