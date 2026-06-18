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11:47, 18 июня 2026Экономика

В США подешевел бензин

Bloomberg: Стоимость бензина упала ниже $4 за галлон впервые с марта
Дмитрий Воронин

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Цены на бензин в США на фоне договоренностей об остановке иранского конфликта впервые с марта опустились ниже 4 долларов за галлон (3,785 литра). Об этом со ссылкой на данные Американской автомобильной ассоциации сообщает Bloomberg.

Уже в середине марта, спустя две с половиной недели после начала обострения на Ближнем Востоке, стоимость топлива поднялась до максимальных с осени 2023 года 3,79 доллара за галлон, а концу месяца превысила 4 доллара впервые с лета 2022-го. На пиках в мае галлон бензина стоил в США стоил более 4,5 доллара, то есть сейчас он уже подешевел более, чем на 10 процентов.

В то же время нефть упала с пиковых значений весны на 40 процентов и продолжает дешеветь.

Как пишет агентство со ссылкой на экспертов, возвращения розничных цен на топливо к уровням февраля американцам не стоит ждать ранее 2027 года.

Ранее высокие цены на энергоносители, связанные с «шоками на стороне предложения», в ФРС США назвали одной из причин сохранения учетной ставки на уровне 3,5-3,75 процента.

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