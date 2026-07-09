Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:16, 9 июля 2026Россия

В Госдуме заявили об ответе на атаки ВСУ на российские танкеры

Депутат Журавлев: Нужно захватывать суда Европы в ответ на атаки ВСУ на танкеры России
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Россия должна захватывать украинские, европейские и американские суда в ответ на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на танкеры в Азовском море. О таком варианте ответа на действия Киева заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, слова которого приводит «Газета.Ru».

«Нужно перестать миндальничать, и в ответ точно так же подрывать и захватывать украинские, европейские и американские суда. Подбит один танкер – получите в ответ два торпедированных сухогруза. Только тогда такая практика сойдет на нет», — указал депутат.

Для защиты российских танкеров Журавлев предложил устанавливать на суда «хотя бы один крупнокалиберный пулемет» и вести круглосуточное дежурство. Подобные меры смогут спасти суда от ударов сразу нескольких безэкипажных катеров, уверен парламентарий. По его словам, наличие серьезного оружия защитит танкеры от захвата со стороны стран НАТО.

Не думаю, что эстонские военные моряки отважились бы высадиться на борт, если бы знали, что их может встретить плотный пулеметный огонь

Алексей Журавлев депутат Госдумы

О том, что ВСУ атаковали российские танкеры в Таганрогском заливе, стало известно утром 9 июля. Днем ранее украинские дроны также совершили налет на суда России в Азовском море. Тогда, по информации губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, при ударе беспилотников ранения получили два человека.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Армия России разбила поезда с оружием ВСУ, горят заправки. Раскрыты цели атаки на Украину за сутки
    Бундестаг отклонил новые поставки оружия Украине
    В Мурино девочка осталась одна после падения матери из окна
    В России заявили о возможности сбивать спутники Starlink с земли
    Россиянам предсказали потерю последнего выгодного способа купить жилье
    Россиянам раскрыли порядок срочных действий при взломе «Госуслуг» мошенниками
    На юге Москвы построят новую школу
    Деревня в Европе решила избавиться от туристов с помощью запрета на купальники
    Девушка ударила младшего брата ножом за громкие разговоры
    «Лента.ру» выпустила специальный репортаж о похоронах аятоллы Али Хаменеи
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok