В Госдуме заявили об ответе на атаки ВСУ на российские танкеры

Депутат Журавлев: Нужно захватывать суда Европы в ответ на атаки ВСУ на танкеры России

Россия должна захватывать украинские, европейские и американские суда в ответ на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на танкеры в Азовском море. О таком варианте ответа на действия Киева заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, слова которого приводит «Газета.Ru».

«Нужно перестать миндальничать, и в ответ точно так же подрывать и захватывать украинские, европейские и американские суда. Подбит один танкер – получите в ответ два торпедированных сухогруза. Только тогда такая практика сойдет на нет», — указал депутат.

Для защиты российских танкеров Журавлев предложил устанавливать на суда «хотя бы один крупнокалиберный пулемет» и вести круглосуточное дежурство. Подобные меры смогут спасти суда от ударов сразу нескольких безэкипажных катеров, уверен парламентарий. По его словам, наличие серьезного оружия защитит танкеры от захвата со стороны стран НАТО.

Не думаю, что эстонские военные моряки отважились бы высадиться на борт, если бы знали, что их может встретить плотный пулеметный огонь Алексей Журавлев депутат Госдумы

О том, что ВСУ атаковали российские танкеры в Таганрогском заливе, стало известно утром 9 июля. Днем ранее украинские дроны также совершили налет на суда России в Азовском море. Тогда, по информации губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, при ударе беспилотников ранения получили два человека.