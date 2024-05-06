Стало известно о новых проблемах со здоровьем у тяжелобольного Николая Носкова

«112»: у музыканта Николая Носкова обнаружили проблему с тромбами

У тяжелобольного музыканта Николая Носкова обнаружили проблему с тромбами. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

Новые проблемы со здоровьем у артиста выявились в ходе исследования. Носкову провели графическое исследование крови и назначили необходимое лечение. На данный момент он находится в больнице. Музыкант также получает терапию от других заболеваний, возникших у него после перенесенного несколько лет назад инсульта.

3 мая Носкова экстренно госпитализировали с подозрением на пневмонию. 68-летний музыкант почувствовал себя плохо дома: у него появились сильный кашель, высокая температура и боли в груди, после чего исполнителю вызвали скорую помощь.

Носков перенес инсульт летом 2018 года. Супруга певца сообщила, что болезнь оказала влияние на мозг музыканта.