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16:57, 3 мая 2024Культура

Певца Носкова экстренно госпитализировали в Москве

Музыканта Носкова экстренно госпитализировали с подозрением на пневмонию
Николай Носков

Николай Носков. Фото: Юрий Ли-бин / Коммерсантъ

Заслуженного артиста России и экс-участника группы «Парк Горького» Николая Носкова экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, певца увезли в медицинское учреждение с подозрением на пневмонию, его состояние оценивается как средне тяжелое.

Отмечается, что 68-летний музыкант почувствовал себя плохо дома: у него появились сильный кашель, высокая температура и боли в груди, после чего исполнителю вызвали скорую помощь. По словам Носкова, проблемы со здоровьем у него начались после поездки в санаторий.

10 мая у певца должен состояться концерт в Москве.

Летом 2018 года стало известно, что Носков перенес инсульт. В апреле этого года жена тяжелобольного экс-участника группы «Парк Горького» раскрыла причины, по которым у ее супруга появились проблемы с сердцем.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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