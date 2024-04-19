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16:55, 19 апреля 2024Культура

Стали известны причины инсульта у певца Носкова

Жена певца Носкова сообщила, что он перенес инсульт из-за вязкости крови
Николай Носков

Николай Носков. Фото: Владимир Астапкович / ТАСС

Жена тяжелобольного экс-участника группы «Парк Горького», певца Николая Носкова Марина раскрыла причины, по которым у ее супруга случился инсульт. Ее слова приводит aif.ru.

Жена артиста рассказала, что Носков злоупотреблял курением, пил мало воды, из-за чего кровь стала вязкой, а в результате начались тромбообразования. «Так как он человек эмоциональный, то часто рвал себе душу переживаниями, даже конфликт с каким-нибудь организатором концерта мог вывести его из себя. Он много стрессовал в последний год перед инсультом», — добавила она.

Носкова отметила, что супруг мало заботился о своем здоровье, при этом за всю жизнь попадал в больницу один раз с аппендицитом.

Ранее жена Носкова раскрыла подробности его состояния. Женщина сообщила, что перенесший инсульт артист не готов отказываться от выступлений.

В марте 2017 года Николай Носков был госпитализирован в тяжелом состоянии в клинический госпиталь «Лапино». Музыкант проходил терапию из-за тромба в шейном отделе. Летом 2018 года стало известно, что Носков перенес инсульт.

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