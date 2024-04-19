Жена тяжелобольного певца Носкова раскрыла подробности его состояния

Жена перенесшего инсульт певца Носкова сообщила, что у него умерли клетки мозга

Жена тяжелобольного экс-участника группы «Парк Горького», певца Николая Носкова Марина раскрыла подробности состояния супруга. Ее слова приводит aif.ru.

Женщина сообщила, что перенесший инсульт артист не готов отказываться от выступлений. Он занимается ЛФК и ходит к массажисту. Супруга Носкова отметила, что ее муж по-прежнему хорошо поет, так как у него не пострадало отвечающее за этот навык полушарие мозга.

При этом у певца ухудшилась память и он стал мало читать. «Ему это сложно, потому что поражен речевой центр. Там умерли клетки мозга, и они не восстанавливаются. Этот участок мозга поражен, но нейронные связи взаимодействуют», — пояснила Марина. Кроме того, Носков перестал давать интервью, так как стал забывать слова.

Ранее Носков ушел со сцены во время концерта в Сочи из-за ухудшения самочувствия.

В марте 2017 года Николай Носков был госпитализирован в тяжелом состоянии в клинический госпиталь «Лапино». Музыкант проходил терапию из-за тромба в шейном отделе. Летом 2018 года стало известно, что Носков перенес инсульт.