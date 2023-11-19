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23:09, 19 ноября 2023Культура

Носков ушел со сцены во время концерта в российском городе

РИА Новости: певец Носков во время концерта ушел со сцены после четвертой песни
Николай Носков

Николай Носков. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / Global Look Press

Российский певец Николай Носков, выступавший в пятницу, 17 ноября, с концертом в Зимнем театре Сочи, ушел со сцены после четвертой песни. Об этом рассказала РИА Новости зрительница Ольга Мухаметжанова.

По словам очевидцев, певец признался со сцены, что чувствует боль, зрители поддержали его, после чего Носков поблагодарил их и ушел. После этого зрители в зале аплодировали, танцевали и некоторое время спустя начали петь хиты Носкова. О том, что певец покинул сцену в плохом состоянии, сообщила еще одна зрительница Елизавета.

«Не сердитесь и не обижайтесь. Николай выступил, как смог», — говорится в сообщении в Telegram-канале исполнителя. В Зимнем театре российского города, где выступал артист, отказались от комментариев.

В начале ноября Telegram-канал Mash сообщал, что Николай Носков отменил мини-тур по стране из-за болезни. Незадолго до этого артист почувствовал себя плохо, после чего обратился за медицинской помощью. По данным источника, его анализы оказались плохими. Представители Носкова подтвердили, что его концерты были отменены в связи с ухудшением состояния здоровья музыканта.

В марте 2017 года Николай Носков был госпитализирован в тяжелом состоянии в клинический госпиталь «Лапино». Музыкант проходил терапию из-за тромба в шейном отделе. Летом 2018 года стало известно, что Носков перенес инсульт.

Николай Носков был участником коллективов «Москва», «Парк Горького», «Гран-при» и «Николай». Он является пятикратным обладателем премии «Золотой граммофон».

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