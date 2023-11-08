Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:38, 8 ноября 2023Культура

Николай Носков отменил мини-тур по России из-за болезни

Певец Николай Носков отменил мини-тур по России из-за болезни

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Российский музыкант Николай Носков отменил мини-тур по стране из-за болезни. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что недавно артист почувствовал себя плохо, после чего обратился за медицинской помощью. По данным источника, его анализы оказались плохими. Представители Носкова подтвердили, что его концерты были отменены в связи с ухудшением состояния здоровья музыканта.

В марте 2017 года Николай Носков был госпитализирован в тяжелом состоянии в клинический госпиталь «Лапино». Музыкант проходил терапию из-за тромба в шейном отделе. Летом 2018 года стало известно, что Носков перенес инсульт.

Николай Носков является пятикратным обладатель премий «Золотой граммофон». Он был участником коллективов «Москва», «Парк Горького», «Гран-при» и «Николай».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В США решили отдать Украине замороженные активы России. Центробанк и богатые россияне могут потерять миллиарды долларов

      Раскрыты подробности задержания мужчины с мачете в Люберцах

      Российский полковник рассказал об уникальности «летающих» танков в зоне СВО

      На Украине в очередной раз продлили военное положение

      В ХАМАС назвали причину непопадания россиян в списки на эвакуацию из Газы

      Слова главы Роспотребнадзора о ненадобности вакцинации от COVID-19 объяснили

      Страны G7 не смогли договориться о санкциях против российских алмазов

      Правительство Словакии заблокировало военную помощь Украине

      Президента Молдавии обвинили в диктатуре

      Власти рассказали подробности обстрела города в Белгородской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости