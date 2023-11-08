Певец Николай Носков отменил мини-тур по России из-за болезни

Российский музыкант Николай Носков отменил мини-тур по стране из-за болезни. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что недавно артист почувствовал себя плохо, после чего обратился за медицинской помощью. По данным источника, его анализы оказались плохими. Представители Носкова подтвердили, что его концерты были отменены в связи с ухудшением состояния здоровья музыканта.

В марте 2017 года Николай Носков был госпитализирован в тяжелом состоянии в клинический госпиталь «Лапино». Музыкант проходил терапию из-за тромба в шейном отделе. Летом 2018 года стало известно, что Носков перенес инсульт.

Николай Носков является пятикратным обладатель премий «Золотой граммофон». Он был участником коллективов «Москва», «Парк Горького», «Гран-при» и «Николай».