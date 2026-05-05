В России стало больше пирамид и нелегальных кредиторов

ЦБ: В I квартале 2026 года число нелегальных кредиторов в России выросло до 472

В первом квартале 2026 года в России выросло число нелегальных кредиторов и псевдоинвестиционных проектов, в том числе финансовых пирамид. Об этом сообщает пресс-служба Центрального Банка России.

По данным регулятора, с начала года в стране выявили 1400 компаний с признаками нелегальной деятельности — на девять процентов больше, чем в IV квартале прошлого года. Среди них 656 псевдоинвестиционных проектов, в том числе финансовых пирамид, 472 нелегальных кредитора и 257 нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг.

«По нашей инициативе в I квартале ограничен доступ более чем к 7400 интернет-ресурсам, которые принадлежали финансовым пирамидам и нелегалам. Это на 30 процентов больше, чем в предыдущем квартале. При этом большая часть таких ресурсов выявляется почти сразу после их создания, одновременно блокируются их зеркала. Поэтому большинство проектов не успевает набрать популярность и привлечь значительные средства», — пояснили в ЦБ.

Так, за месяц число псевдоинвестиционных проектов выросло на семь процентов. Причиной стало то, что мошенники теперь предпочитают создавать сразу много проектов по одной и той же схеме или со схожей структурой. Число нелегальных кредиторов увеличилось на 36 процентов. При этом увеличилось количество нелегальных кредиторов, которые работали только онлайн.

Ранее в ЦБ отметили, что до конца июня намерены представить доклад, содержащий обновленные требования к минимальному капиталу кредитных организаций страны, которые планируется ужесточить. В частности, регулятор предлагает постепенно повысить требования к минимальному размеру капитала банков по меньшей мере на уровень инфляции, накопленный с 2018 года, когда в последний раз менялись указанные требования.