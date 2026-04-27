20:57, 27 апреля 2026

ЦБ намерен ужесточить одно требование к российским банкам

ЦБ предложил повысить требования к капиталу банков РФ, не менявшиеся с 2018 года
Дмитрий Воронин

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Центробанк (ЦБ) РФ намерен до конца июня представить доклад, содержащий обновленные требования к минимальному капиталу кредитных организаций страны, которые планируется ужесточить. Об этом говорится в обзоре банковского регулирования, подготовленного регулятором.

В частности, ЦБ предлагает постепенно повысить требования к минимальному размеру капитала банков по меньшей мере на уровень инфляции, накопленный с 2018 года, когда в последний раз менялись указанные требования.

«По предварительным оценкам, большинство банков смогут соответствовать новым требованиям», — подчеркнули в ЦБ, уточнив, что у тех, кто не сможет увеличить минимальный капитал, будет возможность сменить тип лицензии.

Сейчас для банков с базовой лицензией установлен минимальный капитал в размере 300 миллионов рублей, а для имеющих универсальную лицензию — 1 миллиард рублей. Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов, накопленная за восемь лет инфляция составила 70 процентов, а к моменту возможного вступления в силу новых требований может достичь 80 процентов, исходя из чего минимальные требования могут вырасти до 540 миллионов и 1,8 миллиарда рублей соответственно.

«Некоторые небольшие банки опасаются, смогут ли они нарастить капитал в текущих условиях, но… это повышение мы намерены делать постепенно», — отмечала в марте глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

