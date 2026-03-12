Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:13, 12 марта 2026Путешествия

Пилот встречался со стюардессами, тайно записывал секс с ними на видео и выкладывал в сеть

Пилота British Airways арестовали из-за тайной съемки секса с 16 женщинами
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Steve Parsons / PA Images via Getty Images

Пилот авиакомпании British Airways встречался со стюардессами и тайно записывал секс с ними на видео. Об этом стало известно The Sun.

Жертвами мужчины стали 16 женщин в возрасте от 24 до 36 лет. Член экипажа британского авиаперевозчика ухаживал за сотрудницами других авиалиний во время межрейсовых остановок в отелях по всему миру. Интимные подробности свиданий с ними мужчина выкладывал в сеть. «Во время сексуальных контактов он ставил перед нами ноутбук с включенной музыкой, но выключенным экраном», — объяснила одна из потерпевших.

Материалы по теме:
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?» Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?»Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
22 мая 2022
«Люди думают, что мы бабочки с низким IQ» Россиянка стала стюардессой бизнесджета в Монако. Как это изменило ее жизнь?
«Люди думают, что мы бабочки с низким IQ»Россиянка стала стюардессой бизнесджета в Монако. Как это изменило ее жизнь?
19 августа 2024

Уточняется, что бортпроводницы предупреждали друг друга о корыстных планах пилота. Однако они не имели достоверных доказательств съемки без разрешения до тех пор, пока одна женщина не увидела сцену со стюардессой Virgin Atlantic. Заявление в полицию поступило 3 марта. 31-летнего сотрудника европейской авиакомпании арестовали 5 марта и отпустили под залог.

Уточняется, что пилота отстранили от должностных обязанностей на время расследования. Также транспортная компания проводит проверку по поводу жалоб на то, что молодой человек употреблял наркотики. «Мы не можем комментировать отдельные случаи, но сообщения о злоупотреблении психоактивными веществами рассматриваются, и будут приняты соответствующие меры», — заявил представитель Управления гражданской авиации Великобритании.

Ранее толпа мужчин изнасиловала туристку в Европе, сняла это на видео и выложила в сеть. Перед судом по делу предстали восемь мужчин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пока идет хайп». Украина захотела участвовать в конфликте на Ближнем Востоке. Почему ее опыт не нужен США?

    Российские Х-35 назвали «ракетами с интеллектом»

    Раскрыта судьба не нашедшего покупателей особняка Лободы в России

    Следователи раскрыли детали произошедшей с детьми в Звенигороде трагедии

    Студент спасся от леопарда и забил его насмерть камнями

    МИД Ирана заявил о «начале конца» ООН

    Мать четырех детей поехала в Турцию ради операции по подтяжке груди и не выжила

    В «Ахмате» рассказали об отборе военных для участия в операции «Поток»

    В сети обругали обнаженную фотосессию Кайли Дженнер для Vanity Fair

    На Украине захотели заблокировать все соцсети и назвали их абсолютным злом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok