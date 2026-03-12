Пилот встречался со стюардессами, тайно записывал секс с ними на видео и выкладывал в сеть

Пилота British Airways арестовали из-за тайной съемки секса с 16 женщинами

Пилот авиакомпании British Airways встречался со стюардессами и тайно записывал секс с ними на видео. Об этом стало известно The Sun.

Жертвами мужчины стали 16 женщин в возрасте от 24 до 36 лет. Член экипажа британского авиаперевозчика ухаживал за сотрудницами других авиалиний во время межрейсовых остановок в отелях по всему миру. Интимные подробности свиданий с ними мужчина выкладывал в сеть. «Во время сексуальных контактов он ставил перед нами ноутбук с включенной музыкой, но выключенным экраном», — объяснила одна из потерпевших.

Уточняется, что бортпроводницы предупреждали друг друга о корыстных планах пилота. Однако они не имели достоверных доказательств съемки без разрешения до тех пор, пока одна женщина не увидела сцену со стюардессой Virgin Atlantic. Заявление в полицию поступило 3 марта. 31-летнего сотрудника европейской авиакомпании арестовали 5 марта и отпустили под залог.

Уточняется, что пилота отстранили от должностных обязанностей на время расследования. Также транспортная компания проводит проверку по поводу жалоб на то, что молодой человек употреблял наркотики. «Мы не можем комментировать отдельные случаи, но сообщения о злоупотреблении психоактивными веществами рассматриваются, и будут приняты соответствующие меры», — заявил представитель Управления гражданской авиации Великобритании.

Ранее толпа мужчин изнасиловала туристку в Европе, сняла это на видео и выложила в сеть. Перед судом по делу предстали восемь мужчин.