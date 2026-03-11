Толпа мужчин изнасиловала туристку в Европе, сняла это на видео и выложила в сеть

The Sun: Толпа мужчин изнасиловала 18-летнюю британку в Магалуфе

Толпа мужчин на популярном курорте Европы изнасиловала 18-летнюю британскую туристку, сняла процесс на видео и выложила в сеть. Об этом сообщает The Sun.

Уточняется, что инцидент произошел в августе 2023 года в Магалуфе, Испания, однако решение по делу суд вынес лишь в начале 2026-го. Поскольку все восемь подсудимых признали вину, наказание было смягчено. Они получили от 2 до 11 лет заключения — меньший срок достался тем, кто не участвовал в насилии, но снимал все на камеру. Самые суровые наказания получили трое мужчин, которые насиловали жертву неоднократно.

Согласно данным расследования, трое из нападавших познакомились с туристкой во время вечеринки. Они привели опьяненную британку в гостиничный номер, раздели догола и изнасиловали по очереди, снимая крупным планом ее интимные зоны. Далее мужчины вышли из отеля и позвали еще нескольких незнакомцев для бесплатного секса с жертвой. Те согласились и отправились в номер.

Заплаканную туристку нашли после этого сотрудники отеля, она сразу написала заявление в полицию.

