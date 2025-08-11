Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:06, 11 августа 2025Путешествия

Пассажиры увидели пилота голым во время вечеринки и отказались сесть в его самолет

The Sun: Пилот авиакомпании EasyJet обнажился перед пассажирами в Африке
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Andy Holmes / Unsplash

Пассажиры авиакомпании EasyJet увидели пилота самолета обнаженным во время вечеринки и устроили ему бойкот. Об этом сообщает издание The Sun.

По данным источника, 4 августа пилот доставил пассажиров из Великобритании в Кабо-Верде в Африке. Затем вместе с отдыхающими поселился в пятизвездочном отеле Melia Dunas Beach Resort and Spa и отправился на ночную вечеринку.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
«Люди думают, что мы бабочки с низким IQ» Россиянка стала стюардессой бизнесджета в Монако. Как это изменило ее жизнь?
«Люди думают, что мы бабочки с низким IQ»Россиянка стала стюардессой бизнесджета в Монако. Как это изменило ее жизнь?
19 августа 2024

Напившись спиртных напитков, в 2:30 ночи 5 августа пилот обнажился на глазах у потенциальных клиентов и голым направился в закрытый бар, затем посетил спортзал и спа-салон. 6 августа мужчина должен был доставить пассажиров с западноафриканского острова в лондонский аэропорт Гатвик. Однако путешественники узнали его и отказались сесть с ним в один самолет.

После поступивших жалоб авиаперевозчику пришлось срочно искать кадровую замену. Пилота воздушного судна отстранили от полетов до результатов внутреннего расследования.

Ранее второго пилота авиакомпании Delta Air Lines арестовали в международном аэропорту Сан-Франциско. Драматическое задержание произошло у пассажиров на глазах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Врачей из Калининграда осудили за убийство младенца. Как наказали медиков за преступление ради улучшения статистики?

    Раскрыты перспективы дела накачавших магнезией младенца в российском роддоме

    Степаненко вернулась в Россию

    В Москве камеры сняли целующего в губы четырехлетнего мальчика мигранта

    Средняя зарплата в России станет шестизначной

    У уехавшего из России актера арестовали машину за долги

    Возмущенный бездушием к обманутой матери бойца СВО генпрокурор попал на видео

    Продажи подержанных грузовиков в России упали

    Эксперт по недвижимости назвал способ решить проблему с жильем в России

    В Раде назвали самый страшный кошмар Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости