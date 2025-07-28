Пилота в США арестовали на глазах у пассажиров за распространение детского порно

Второго пилота авиакомпании Delta Air Lines арестовали по подозрению в распространении детского порно. Об этом сообщает портал Fox Business.

Уточняется, что драматическое задержание произошло в международном аэропорту Сан-Франциско в субботу, 26 июля. Вскоре после приземления самолета сотрудники правоохранительных органов ворвались в кабину пилотов и вывели одного из них из салона на глазах у шокированных пассажиров. Информация о личности мужчины не разглашается.

В феврале похожий инцидент произошел в американском штате Массачусетс. Тогда пилота авиакомпании JetBlue задержали в аэропорту за несколько минут до вылета за сексуальную эксплуатацию детей.

