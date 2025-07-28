Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:05, 28 июля 2025Путешествия

Пилота в США арестовали на глазах у пассажиров за распространение детского порно

Алина Черненко

Фото: Eric Risberg / AP

Второго пилота авиакомпании Delta Air Lines арестовали по подозрению в распространении детского порно. Об этом сообщает портал Fox Business.

Уточняется, что драматическое задержание произошло в международном аэропорту Сан-Франциско в субботу, 26 июля. Вскоре после приземления самолета сотрудники правоохранительных органов ворвались в кабину пилотов и вывели одного из них из салона на глазах у шокированных пассажиров. Информация о личности мужчины не разглашается.

В феврале похожий инцидент произошел в американском штате Массачусетс. Тогда пилота авиакомпании JetBlue задержали в аэропорту за несколько минут до вылета за сексуальную эксплуатацию детей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Хакеры заявили об уничтожении информационной системы «Аэрофлота»

    Россияне высказались об отношении к ИИ-контенту

    Трампа обвинили в жульничестве и поймали на видео

    Почти половина европейцев не слышали о лидерах НАТО и ЕС

    В России отреагировали на решение Азербайджана поставлять газ на Украину

    Стало известно о возможных пострадавших при обрушении подъезда в российском городе

    Уехавшая в США Дакота заявила о конце ее карьеры в России

    Двое школьников попытались убить россиянина ядом

    SpaceX назвала причину сбоя Starlink

    Угрозу военного обострения между Южной Кореей и КНДР оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости