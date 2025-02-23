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15:03, 23 февраля 2025Путешествия

Пилота задержали за несколько минут до вылета за сексуальную эксплуатацию детей

Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Olena Yakobchuk / Shutterstock / Fotodom  

Пилота авиакомпании JetBlue задержали в аэропорту за несколько минут до вылета за сексуальную эксплуатацию детей. Об этом сообщил портал NBC News.

20 февраля 33-летний Джереми Гудорф должен был выполнить рейс из Бостона в штате Массачусетс в Париж, Франция. Перед вылетом его задержали, а наутро он предстал перед судом.

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Выяснилось, что в штате Северная Каролина был ордер на арест Гудорфа по обвинениям в сексуальной эксплуатации несовершеннолетнего. Ему назначили залог в размере 10 тысяч долларов (880 тысяч рублей).

Авиакомпания отправила сотрудника в бессрочный отпуск на время судебного разбирательства. «Мы осведомлены и внимательно изучаем арест одного из наших пилотов», — заявили в JetBlue.

Ранее на Фиджи мужчина пошел под суд за изнасилование стюардессы. Ему удалось выйти под залог в размере 60 тысяч рублей.

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