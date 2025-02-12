Мужчина изнасиловал стюардессу и вышел под залог в 60 тысяч рублей

Мужчина изнасиловал стюардессу Virgin Australia на Фиджи и вышел под залог. Об этом сообщил портал ABC.

По данным источника, 21-летняя бортпроводница отмечала Новый год с друзьями в городе Нади на Фиджи. Там над ней надругался 24-летний местный житель Илаис Таноа Дегей.

Позже мужчина предстал перед судом, где ему предъявили обвинения в изнасиловании. Он подал ходатайство об освобождении под залог на время суда и вышел на свободу, заплатив 1,5 тысячи фиджийских долларов (около 60 тысяч рублей).

При этом злоумышленнику запретили менять адрес проживания или покидать Фиджи на время судебного разбирательства. Следующее заседание по его делу состоится 24 февраля.

Тем временем в Таиланде член парламента напоил туристку в баре и изнасиловал ее. Он смог временно избежать ареста благодаря депутатской неприкосновенности.