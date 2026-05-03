Премьер одной европейской страны отказался спонсировать Украину

Фицо: Словакия не будет участвовать в последующих кредитах для Киева

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не будет участвовать и в последующих европейских кредитах для Украины. Об этом политик написал в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Я как председатель правительства отказался поддержать военный кредит на 90 миллиардов для Украины и предпринял юридические шаги для того, чтобы Словакия в этом кредите не участвовала», — отметил он.

Глава Евросовета Антониу Кошта в конце апреля заявил, что страны ЕС окончательно утвердили кредит Украине. Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в данном кредите, но не заблокировали его выделение со стороны ЕС.

Ранее сообщалось, что выделение Европейским союзом кредита в размере 90 миллиардов евро Украине знаменует переломный момент в конфликте с Россией. Об этом заявила журналист Ксения Федорова. До этого президент США Дональд Трамп оценил шансы на завершение украинского конфликта. Глава Белого дома назвал это непростой задачей, однако подчеркнул, что все равно надеется добиться мира.