10:22, 2 мая 2026Интернет и СМИ

Раскрыт переломный момент в конфликте на Украине

Journal du Dimanche: Выделение ЕС кредита Украине стало переломным моментом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Выделение Европейским союзом (ЕС) кредита в размере 90 миллиардов евро Украине знаменует переломный момент в конфликте с Россией. Об этом заявила журналист Ксения Федорова в статье для Le Journal du Dimanche.

«Это переломный момент. Европа больше не ограничивается тем, что помогает Украине выжить», — написала она.

По мнению журналистки, европейские страны организуют продолжение конфликта без обсуждения цены этой стратегии, ее целей или условий выхода, а помощь Украине преподносится как доказательство силы.

Она также отметила, что предоставление кредита на 90 миллиардов евро указывает на то, что теперь финансирование боевых действий стало постоянной статьей расходов ЕС.

Ранее президент США Дональд Трамп оценил шансы на завершение украинского конфликта. Глава Белого дома назвал это непростой задачей, однако подчеркнул, что все равно надеется добиться мира.

    Последние новости

    Зеленский рассказал о массированной российской атаке

    Россиянка подхватила в Азии опасного паразита и едва не погибла

    Россия ударила по украинской энергетике

    В России заявили об обнулении Мерцом развития Германии

    Россиянин поставил на волевую победу «Краснодара» и выиграл 3 миллиона рублей

    В Москве обнаружили пасту за несколько десятков тысяч рублей

    Стало известно о резком росте заявлений от европейцев на временное проживание в России

    На Украине призвали уволить Умерова после публикации его разговора с Миндичем

    Врач предупредил об одном из самых опасных и разрушительных заблуждений об алкоголе

    Раскрыт переломный момент в конфликте на Украине

    Все новости
