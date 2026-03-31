11:32, 31 марта 2026

Названы люксовые направления для отдыха в России

Зарина Дзагоева
Комплекс «Mriya Resort & SPA» в Крыму. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Эксперт по туризму Дарья Вечканова назвала россиянам люксовые направления для отдыха внутри страны. Комментарий специалиста сервиса Onlinetours Premium оказался в распоряжении «Ленты.ру».

В числе самых роскошных и престижных направлений она назвала Ялту и южный берег Крыма, где есть развитая инфраструктура для премиального отдыха.

«Южный берег Крыма — это формат спокойного премиального отдыха. Сюда едут за мягким климатом, красивыми видами и качественными спа-программами. Многие гости выбирают формат “отель как курорт”, когда большую часть времени проводят на территории комплекса», — отмечает эксперт.

Люксом в дикой природе Вечканова посчитала Камчатку — этот полуостров подойдет тем, кто ищет не столько комфорт, сколько уникальные впечатления. Такое путешествие позволит увидеть вулканы, гейзеры, океан и почти нетронутую природу. Третьим в списке роскошных направлений значится Алтай.

«Алтай постепенно становится новым центром премиального туризма. Сюда приезжают за природой, гастрономией и активным отдыхом — от горных лыж до рыбалки и вертолетных туров», — говорит эксперт. Кроме того, в пятерку лидеров вошли Сочи, а также Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что туры «все включено» на майские праздники обойдутся туристам из регионов России от 103 тысяч рублей на двоих. Отдохнуть в Турции дешевле всего получится у жителей Сочи.

