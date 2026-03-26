09:17, 26 марта 2026

Россиянам предложили туры «все включено» на майские праздники от 103 тысяч рублей

Алина Черненко

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Туры «все включено» на майские праздники обойдутся туристам из регионов России от 103 тысяч рублей на двоих. Соответствующие предложения размещены на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, отдохнуть в Турции дешевле всего получится у жителей Сочи. Тур на 10 ночей с перелетом и размещением в четырехзвездочном отеле стоит от 103 тысяч рублей на двоих.

Тем временем Египет оказывается самым выгодным направлением для туристов из Калининграда. Десятидневный отдых с прямым перелетом и проживанием в четырехзвездочном отеле в Шарм-эш-Шейхе обойдется им от 123,7 тысячи рублей на двоих.

А самые дешевые туры в Таиланд на майские праздники выйдут для туристов из Владивостока. Они смогут отдохнуть вдвоем в этой стране Азии за 161 тысячу рублей.

В АТОР также посоветовали жителям Санкт-Петербурга обратить внимание на китайский остров Хайнань, а туристам из Уфы — на Вьетнам.

Ранее вице-президент АТОР Сергей Ромашкин пообещал, что российские туристы приятно удивятся ценам на номера в отелях страны во время майских праздников. Прирост стоимости год к году оказался минимальным, пояснил он.

