Подозреваемые в нападении на полицейского в центре Москвы автоподставщики попали на видео

Подозреваемых в нападении на сотрудника ДПС в Москве доставили в СК

Подозреваемые в нападении на сотрудника ДПС в центре Москвы автоподставщики попали на видео. Правоохранители доставили их в следственный отдел. Соответствующие кадры опубликовал «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале.

На видео показано, как молодых людей доставили в СК по одному в разных машинах.

Ранее сообщалось, что фигуранты — 18-летний Давид Ч. и 19-летний Сергей К.

28 июня в центре Москвы на улице Маросейка девушка ударилась об автомобиль, когда переходила дорогу. Водитель вышел к ней, в этот же момент к нему подбежали ее знакомые с требованием заплатить компенсацию. Мужчина вызвал инспектора ДПС. Когда тот приехал на место, фигуранты оскорбили его, напали со спины и намеренно сбили видеорегистратор с его обмундирования, после чего скрылись.