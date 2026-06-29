Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:34, 29 июня 2026Силовые структуры

Подозреваемые в нападении на полицейского в центре Москвы автоподставщики попали на видео

Подозреваемых в нападении на сотрудника ДПС в Москве доставили в СК
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Подозреваемые в нападении на сотрудника ДПС в центре Москвы автоподставщики попали на видео. Правоохранители доставили их в следственный отдел. Соответствующие кадры опубликовал «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале.

На видео показано, как молодых людей доставили в СК по одному в разных машинах.

Ранее сообщалось, что фигуранты — 18-летний Давид Ч. и 19-летний Сергей К.

28 июня в центре Москвы на улице Маросейка девушка ударилась об автомобиль, когда переходила дорогу. Водитель вышел к ней, в этот же момент к нему подбежали ее знакомые с требованием заплатить компенсацию. Мужчина вызвал инспектора ДПС. Когда тот приехал на место, фигуранты оскорбили его, напали со спины и намеренно сбили видеорегистратор с его обмундирования, после чего скрылись.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Власти Севастополя обратились к жителям с предупреждением

    В Федерации гимнастики фразой «давайте концлагерь создадим» оценили письмо против России

    Российский комик заставил бывшего шеф-повара Белого дома пить «Тархун» и раскрыл реакцию

    В России оставят прежними действующие условия по семейной ипотеке

    Ани Лорак порадовала фанатов откровенными фото с отдыха

    Уникальная берестяная грамота XII века раскрыла обидчиков Саввы

    Школьник из Подмосковья впервые в истории региона набрал 400 баллов на ЕГЭ

    Подозреваемые в нападении на полицейского в центре Москвы автоподставщики попали на видео

    Назван способ правильно разбудить мозг с утра

    В США изменили вооружение САУ из-за дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok