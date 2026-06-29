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Силовые структуры
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19:54, 29 июня 2026Силовые структуры

Названы напавшие на полицейского в центре Москвы автоподставщики

РЕН: Подозреваемые в нападении на сотрудника ДПС в Москве — 18-летний и 19-летний юноши
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал Ирины Волк

Подозреваемые в нападении на прибывшего на вызов в центр Москвы сотрудника ДПС задержаны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Как сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на собственный источник информации в своем Telegram-канале, ими оказались 18-летний Давид Ч. и 19-летний Сергей К.

По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, их задержали на территории Московской области. В ближайшее время они будут переданы в следственные органы.

Все произошло 28 июня на Маросейке. Девушка ударилась об автомобиль, когда переходила дорогу. Водитель вышел к ней и в этот момент к нему подбежали ее знакомые с требованием заплатить компенсацию. Мужчина вызвал инспектора ДПС. Когда тот приехал на место, фигуранты оскорбили его, напали со спины и намеренно сбили видеорегистратор с его обмундирования, после чего скрылись.

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