Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:30, 19 мая 2026Наука и техника

В России представили ослепляющий БПЛА лазер

На ЦИПР представили российский лазер для ослепления дронов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российский лазерный комплекс для защиты объектов от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) представили на конференции ЦИПР. Об этом сообщили в компании «Инферит» (входит в холдинг Softline), передает ТАСС.

Отмечается, что комплекс может обнаружить цель на дальности до трех километров. Разработка способна определить скорость дрона и расстояние до цели. Система сопровождает объекты на дальностях от 200 до 2000 метров. После этого лазерный луч ослепляет оптику БПЛА или осуществляет тепловое воздействие. Заявленная дальность лазера — до километра при прямой видимости.

Разработчики утверждают, что точность поражения БПЛА коптерного типа составляет более 90 процентов. Система может непрерывно работать до ста секунд. При этом на само воздействие на цель отводят 5-6 секунд.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

В базовую конфигурацию комплекса входит лазер мощностью три киловатта, тепловизор, радар целеуказания, лидар, дальномер и модуль видеонаблюдения. Комплекс работает под управлением искусственного интеллекта.

В мае первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил, что в стране применяют антидроновые лазеры мощностью до 90 киловатт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Забаррикадировались шкафами». Люди в масках ворвались в здание редакции «Московского комсомольца». Что там происходит?

    В стране НАТО настойчиво напомнили Украине свою позицию по залетающим к ним дронам

    Россиянам раскрыли секреты пышного цветения пионов

    В Госдуме предложили дать дополнительный отпуск одной категории россиян

    Россиянам предсказали падение цен на деликатес

    В НАТО сделали заявление о сбитом в Эстонии беспилотнике

    Российским туристам дали совет на фоне новых правил в Таиланде

    В России представили ослепляющий БПЛА лазер

    Россиян предостерегли от купания в городских водоемах

    Температура в Москве достигла рекорда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok