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13:43, 25 июня 2026Экономика

Москвичам назвали время потепления

Гидрометцентр: Температура в выходные в столице приблизится к норме
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кристина Соловьева / РИА Новости

В Москве в выходным, 27 и 28 июня, температура приблизится к нормальным для этого времени значениям. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра России.

Постепенное повышение температуры обеспечит сочетание северо-западных потоков с приближением высотной фронтальной зоны с запада. В начале следующей недели показания термометров снова увеличатся и превысят норму на 2-3 градуса Цельсия.

В субботу ожидается облачность с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, в воскресенье погода преимущественно без осадков. В субботу ночью ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, по области местами туман. Температура в Москве будет держаться на уровне плюс 8-10 градусов, в центре города ожидается плюс 12-14 градусов, по области плюс 6-11 градусов. Ветер будет слабым. Днем в Москве плюс 21-23 градуса, по области плюс 18-23 градуса. Ветер ожидается северо-западного, западного направления при скорости 5-10 метров в секунду.

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В воскресенье ночью в Москве плюс 11-13 градусов, по области плюс 9-14 градусов. Днем в столице плюс 23-25 градусов, по области плюс 20-25 градусов, скорость северо-западного ветра составит 6-11 метров в секунду.

В понедельник, 29 июня, переменная облачность, преимущественно без осадков. Столбики термометров в дневное время поднимутся до плюс 23-28 градусов. Во вторник, 30 июня, днем ожидается плюс 23-28 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что с четверга по субботу, 25-27 июня, столицу ожидает осенняя погода с понижением температуры и кратковременными дождями.

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