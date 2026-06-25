В Москву придет осень

Синоптик Шувалов: Осенняя погода ожидает Москву с четверга по субботу

Осенняя погода ожидает Москву с четверга по субботу, 25-27 июня. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, передает РИА Новости.

«Я бы назвал их (дни с четверга по субботу) autumn type, осеннего типа — небольшие кратковременные дождики и достаточно прохладно», — поделился синоптик.

По его словам, максимальная дневная температура в указанный период составит плюс 18-плюс 20 градусов, а максимальная ночная — плюс 10-плюс 12 градусов.

Ранее стало известно, что жаркая погода не вернется в столицу ни в конце июня, ни в начале июля. При этом в конце текущего месяца температура воздуха будет соответствовать климатической норме.