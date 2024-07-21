Асфальт в турецком городе расплавился из-за жары

В турецком Бодруме расплавился асфальт из-за 40-градусной жары

В некоторых районах турецкого Бодрума асфальт расплавился из-за 40-градусной жары. Об этом сообщает турецкий телеканал TGRT Haber.

Самая высокая температура воздуха в тени в турецком городе достигала 44 градусов Цельсия. «Из-за жаркой погоды было замечено таяние асфальта в сельских районах района Кумкей, Пынарлыбелен и Этрим», — говорится в сообщении.

Растаявший асфальт создал трудности для жителей этих областей и проезжающих по дорогам водителей, отметил телеканал. «На следующей неделе ожидается понижение температуры воздуха на два-три градуса», — уточнили специалисты.

Ранее 40-градусную жару предрекли жителям нескольких российских регионов. По словам синоптиков, такая погода ожидается 20 и 21 июля на юге страны. Температура окажется существенно выше нормы — днем плюс 34-39 градусов, местами до плюс 42 градуса Цельсия.