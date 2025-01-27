У Илона Маска новая возлюбленная. Она сделала его донором спермы, родила ему троих детей и украла имя у его бывшей девушки

Илона Маска заметили с новой возлюбленной

Миллиардера Илона Маска все чаще видят с новой девушкой — топ-менеджером одной из его компаний Шивон Зилис. Хотя у них трое детей, прежде они уверяли, что их связывают лишь дружеские отношения. В последнее время это кажется все менее правдоподобным. Маск и Зилис не расстаются по меньшей мере несколько месяцев и, если верить очевидцам, ведут себя как влюбленные.

Илон Маск и Шивон Зилис вместе пришли на мероприятие для спонсоров Трампа

Маска и Зилис заметили на мероприятии для спонсоров кампании Дональда Трампа, которое устроили перед его инаугурацией. Они пообщались с дочерью Трампа Иванкой, а также основателем Amazon Джеффом Безосом и его невестой Лорен Санчес.

Это далеко не первый случай, когда их видят вместе. В ноябре 2024 года Маск перебрался в поместье Трампа Мар-а-Лаго и безвылазно жил там несколько месяцев. Зилис, судя по всему, последовала за ним. Ее можно заметить на нескольких фото и видео, сделанных в этот период, которые выкладывали в соцсетях Маск и его мать.

Кто такая Шивон Зилис и откуда у нее дети Маска

Зилис занимает пост директора по спецпроектам компании Neuralink, которую основал Маск и которая разрабатывает чипы для вживления в мозг. До этого она несколько лет работала в других проектах, связанных с Маском: сначала в компании OpenAI, которая позднее разработала ChatGPT, а затем в Tesla.

Отношения Зилис и Маска были не только рабочими, но и дружескими. Например, она часто играла с ним в стратегическую игру Polytopia, на которой миллиардер буквально помешался. При этом, в отличие от певицы Граймс, с которой Маск в то время встречался, Зилис часто ему проигрывала.

Маск и Зилис с детьми Фото: @mayemusk

По утверждению писателя Уолтера Айзексона, написавшего биографию Маска, Зилис хотела завести ребенка и искала анонимного донора спермы. Когда миллиардер предложил свои услуги, она не стала отказываться.

Ему очень хочется, чтобы умные люди заводили детей, поэтому он сделал мне такое предложение. Не представляю лучших генов для своих детей, чем у него Шивон Зилис

Маск не рассказал Граймс, что стал донором спермы для Зилис. Дело кончилось тем, что она забеременела, когда Граймс тоже ждала ребенка (для нее его вынашивала суррогатная мать). Более того, роды проходили почти одновременно и в одной и той же больнице.

Зилис родила близнецов. Одного назвали Азур, другого — Страйдер. Граймс узнала об этом лишь через месяц. А в прошлом июне стало известно о рождении третьего ребенка Маска и Зилис. Как пишет издание The New York Times, с подачи Маска ребенку Зилис дали имя Валькирия. Это еще сильнее оскорбило Граймс: ей хотелось назвать этим именем свою дочь.

Все это время Зилис уверяла друзей и коллег, что у нее нет романтических отношений с Маском и что он лишь выступил донором спермы. При этом из судебных документов ясно следовало, что в 2022 году Маск жил в ее доме в Техасе.

Почему у Маска столько детей

Известно о 12 детях Илона Маска: трое от Граймс, трое от Шивон Зилис, остальных родила его первая жена — Джастин Маск. Был и еще один ребенок — первенец по имени Невада. Он появился на свет в 2002 году и прожил только десять недель. Это был первый и последний ребенок Маска, зачатый естественным путем.

Через два месяца первая жена Маска обратилась в клинику, которая проводит процедуры ЭКО. В 2004 году у Джастин Маск родилась двойня, в 2006-м — тройня. Дети Граймс и Зилис были зачаты тем же способом, при этом детей Маска и Граймс вынашивали суррогатные матери.

Свою плодовитость Маск объясняет борьбой с падением рождаемости, наблюдающейся по всему миру. По его мнению, на свет появляется слишком мало детей, поэтому скоро численность человечества станет падать.

Во многих странах рождаемость уже упала ниже уровня, необходимого для воспроизводства населения, и дело идет к тому, что так будет почти везде. Это просто факт, а не «разоблаченная теория». Для воспроизводства нужна рождаемость 2,1. Очевидно, что весь мир в целом скоро упадет ниже этого уровня Илон Маск миллиардер

Ранее Маск уже заявлял, что дети — это его вклад в борьбу с низкой рождаемостью. «Падающая рождаемость — это пока самая большая опасность, которая грозит цивилизации», — писал он в соцсети Twitter.

О последствиях такого развития событий Маск высказывался еще три года назад. «Если люди не будут рожать больше детей, цивилизация рухнет. Запомните мои слова», — заявил он на мероприятии The Wall Street Journal в 2021 году.

Как отметил бизнесмен, многие люди думают, что планета перенаселена и популяция человечества бесконтрольно растет. Однако если взглянуть на данные, будет видно, что это совсем не так. «Людей не хватает», — утверждает он.

