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19:48, 14 сентября 2023Из жизни

Илон Маск помешался на одной игре для телефона и поссорился из-за нее с девушкой

Илон Маск помешался на игре The Battle of Polytopia и играл в нее ежедневно

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Миллиардер Илон Маск помешался на игре The Battle of Polytopia и подсадил на нее свою девушку, партнеров, родственников и знакомых. Об этом рассказывается в книге Уолтера Айзексона «Илон Маск».

Маск поставил Polytopia на свой мобильный телефон в 2021 году. Игра полностью захватила его. Он ежедневно проводил за ней несколько часов и во время одной из поездок на берлинскую фабрику Tesla отказывался начинать совещание, пока не доиграет. По сети с ним играли топ-менеджер Neuralink Шивон Зилис и певица Граймс, с которой он в то время встречался. Зилис часто проигрывала, а Граймс могла и победить. Из-за этого они однажды всерьез поссорились.

Он уговорил скачать игру и Граймс. «У него нет никаких хобби, единственный способ расслабиться — это видеоигры, — говорит она. — И он относится к ним так серьезно, что это может далеко зайти». Как-то раз Граймс неожиданно атаковала его огненным шаром, хотя перед этим они договорились играть сообща против других племен. «Это была наша самая крупная ссора, — вспоминает она. — Он счел это гнусным вероломством». Граймс пыталась возразить, что это всего лишь игра и ничего особенного не случилось. «Нет, случилось!» — ответил он и до вечера с ней не разговаривал

из книги Уолтера Айзексона «Илон Маск»

Маск утверждал, что многому научился благодаря Polytopia, и даже сформулировал на основе игры несколько правил, которыми, по его мнению, можно руководствоваться в жизни и бизнесе. Вот некоторые из них: «эмпатия — не достоинство», «живи будто играешь», «не бойся проигрывать», «проявляй активность», «оптимизируй каждый ход», «удваивай усилия», «не ввязывайся в каждую битву».

Со временем и Граймс, и Зилис, и брат Маска удалили Polytopia со своих телефонов. «Мне пришлось перестать играть, потому что она разрушала мой брак», — объяснил брат Маска Айзексону. В конце концов это сделал и сам Маск: он понял, что нужно что-то делать, когда стал видеть игру даже во сне. Но надолго его не хватило: спустя несколько месяцев он снова ее поставил и продолжил играть.

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12 сентября 2023

Во вторник, 12 сентября, вышла биографическая книга «Илон Маск», рассказывающая о жизни основателя компания SpaceX и Tesla. Утверждается, что ее автор Уолтер Айзексон, в прошлом написавший биографию Стива Джобса, получил беспрецедентный доступ к Илону Маску. В книге сообщаются неизвестные прежде факты, в том числе об использовании спутниковой сети Starlink в боевых действиях на Украине.

Ранее из биографии Маска стало известно, что у него и певицы Граймс есть третий ребенок. О нем почти ничего не известно, кроме имени. Его зовут Техно Механикус.

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    Олег Парамонов
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