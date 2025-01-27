Илона Маска заметили с новой девушкой

Илон Маск и Шивон Зиллис появились на публике и вели себя как влюбленные

Миллиардер Илон Маск появился на публике с новой девушкой. Об этом сообщает издание People.

На мероприятии, предшествовавшем инаугурации президента США, предпринимателя заметили с Шивон Зиллис — директором по спецпроектам компании Neuralink, которую основал Маск. По утверждению очевидцев, они вели себя как влюбленные.

До сих пор Маск и Зиллис отрицали, что их связывают романтические отношения. При этом Зиллис родила от миллиардера троих детей: последний появился на свет около года назад, еще двое — в 2021 году, когда певица Граймс, с которой Маск в то время встречался, ждала его третьего ребенка.

По утверждению Зиллис, во всех трех случаях Маск выступал лишь в роли донора спермы. При этом из судебных документов ясно следует, что в 2022 году Маск жил в ее доме в Техасе.

Кроме троих детей Шивон Зилис, у Маска есть по меньшей еще восемь детей. Пятерых родила его первая жена, писательница Джастин Уилсон. Матерью остальных была певица Граймс.