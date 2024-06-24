Илон Маск стал отцом в одиннадцатый раз. Кто мать ребенка и зачем миллиардеру столько детей?

Илон Маск подтвердил рождение одиннадцатого ребенка

Издание Bloomberg выяснило, что у Илона Маска родился еще один ребенок. Некие источники, знакомые с личной жизнью миллиардера, рассказали, что он появился на свет ранее в этом году. При этом его имя и пол не уточняются, но в случае с потомками Илона Маска это нормально. Матерью вновь стала Шивон Зилис — директор по спецпроектам компании Neuralink, которую основал Маск.

Новый ребенок Илона Маска

Илон Маск подтвердил изданию Page Six рождение нового ребенка. При этом миллиардер назвал неправдой утверждение Bloomberg, что ребенок был зачат тайно. По его словам, он и не скрывал, что теперь у него одиннадцать детей. «Все наши родственники и друзья знали, — объяснил Маск. — Из отсутствия пресс-релиза о рождении, который сам по себе был бы дикостью, совершенно не следует, что я зачал его тайно».

Основания для подозрений, что Маск пытался скрыть ребенка, есть. О дочери и младшем сыне миллиардера с певицей Граймс стало известно по чистой случайности. О сыне впервые упомянул автор биографии Маска Уолтер Айзексон. О существовании дочери стало известно, когда журналист, бравший у Граймс интервью, услышал детский плач в соседней комнате.

Шивон Зилис Кадр: Fortune Magazine / YouTube

Кто такая Шивон Зилис

Это уже третий ребенок, который у них родился. Другие два, близнецы Азур и Страйдер, появились на свет в 2021 году. Это произошло, когда суррогатная мать вынашивала еще одного ребенка Маска — на этот раз от певицы Граймс, с которой он в то время встречался. Она об этом не знала, и это не пошло на пользу их отношениям.

Зилис много лет работала с Маском: до Neuralink она была менеджером Tesla и в компании OpenAI, которая позднее разработала ChatGPT. Их отношения были не только рабочими, но и дружескими. Например, она часто играла с ним в стратегическую игру Polytopia, на которой помешался миллиардер.

В отличие от Граймс, которая отказывалась поддаваться, Зилис часто ему проигрывала

Зилис уверяла друзей и коллег, что у нее не было романтических отношений с миллиардером, что он лишь выступил донором спермы. При этом из судебных документов ясно следует, что в 2022 году Маск жил в ее доме в Техасе.

Как развивались отношения Маска и Зилис дальше, Bloomberg не уточняет. Возможно, на этот раз дело не ограничилось лишь донорством спермы.

Илон Маск о падении рождаемости

Кроме троих детей Шивон Зилис, у Маска есть по меньшей еще восемь детей. Пятерых родила его первая жена, писательница Джастин Уилсон. Матерью остальных была певица Граймс.

Свою плодовитость Маск также объяснил в беседе с Page Six. Дело в том, что он крайне озабочен падением рождаемости, наблюдаемой по всему миру. По его мнению, на свет появляется слишком мало детей, поэтому скоро численность человечества станет падать.

Во многих странах рождаемость уже упала ниже уровня, необходимого для воспроизводства населения, и дело идет к тому, что так будет почти везде. Это просто факт, а не «разоблаченная теория». Для воспроизводства нужна рождаемость 2,1. Очевидно, что весь мир в целом скоро упадет ниже этого уровня Илон Маск миллиардер

Ранее Маск уже заявлял, что дети — это его вклад в борьбу с низкой рождаемостью. «Падающая рождаемость — это пока что самая большая опасность, которая грозит цивилизации», — писал он в соцсети Twitter.

О последствиях такого развития событий Маск высказывался еще три года назад. «Если люди не будут рожать больше детей, цивилизация рухнет. Запомните мои слова», — заявил он на мероприятии Wall Street Journal в 2021 году.

Как отметил бизнесмен, многие люди думают, что планета перенаселена и популяция человечества бесконтрольно растет. Однако если взглянуть на данные, будет видно, что это совсем не так. «Людей не хватает», — утверждает он.

Если Илон Маск действительно решил решить проблему рождаемости своими руками, ему нужно брать пример с отца — 78-летнего южноафриканского предпринимателя Эррола Маска. Официальных детей у него чуть меньше, чем у сына — всего семь. Но только официальных. Несколько бывших любовниц считают его родителем своего ребенка, и он не исключает, что они правы. При этом любовницы у него, по его собственному признанию, исчислялись сотнями.