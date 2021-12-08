Илон Маск назвал один из самых больших рисков для человечества

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск назвал падение рождаемости в мире одним из самых больших рисков для цивилизации. Заявление миллиардера прозвучало на фоне растущей статистики отказа от деторождения из-за перенаселения планеты и изменений климата, сообщает CNBC.

«Если люди не будут рожать больше детей, цивилизация рухнет. Запомните мои слова», — сказал Илон Маск на мероприятии Wall Street Journal. Как отметил бизнесмен, многие люди думают, что планета перенаселена и популяция человечества бесконтрольно растет. Однако если взглянуть на данные, будет видно, что это совсем не так. «Людей не хватает», — заявил он.

Материалы по теме Новый порядок. Войны, власть женщин и путь к вечной жизни — самый невероятный экономический прогноз на 2022 год Подняли тревогу. Могут ли биткоины привести мир к климатической катастрофе?

Согласно аналитической записке финансового конгломерата Morgan Stanley, все больше людей отказываются заводить детей, поскольку боятся, что они не смогут пережить последствия глобального потепления, такие как экстремальные погодные явления и нехватка урожая. Эта тенденция очень быстро оказывает негативное влияние на глобальный уровень рождаемости.

Проблемой также обеспокоены правительства по всему миру. В некоторых регионах Китая ввели денежные субсидии для поощрения деторождения. Премьер Чехии Андрей Бабиш назвал увеличение рождаемости среди коренного населения Европы единственным способом остановить вымирание. А президент России Владимир Путин подчеркнул, что демографическая проблема является одной из основных для страны.