Премьер Чехии назвал способ остановить вымирание Европы

Единственный способ остановить вымирание Европы — это увеличение рождаемости среди коренного населения. Об этом заявил чешский премьер Андрей Бабиш, передает РИА Новости.

Премьер назвал такой способ решения проблемы более приемлемым, чем ставка на прибывающих в европейские государства мигрантов. «Массовая и неконтролируемая миграция в Европу не имеет ничего общего с устойчивостью нашего европейского общества, совсем наоборот», — отметил политик.

Бабиш подчеркнул, что политика увеличения рождаемости — общее направление для стран Вышеградской четверки (Чехия, Польша, Словакия, Венгрия) и «по-настоящему устойчивое решение против вымирания».

В августе 2018 года Чешская Республика отказалась принимать беженцев из ближневосточных и африканских стран, объяснив, что в страну приезжает много украинских мигрантов. Андрей Бабиш заявил, что страна не будет принимать на свою территорию мигрантов, переправляющихся в Евросоюз через Средиземное море, так как принимает людей из Украины.