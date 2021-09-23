Чехия обвинила ЕС во вмешательстве в предвыборную кампанию в стране

Властные органы Европейского союза (ЕС) вмешиваются в предвыборную кампанию в Чехии, проходящую перед выборами в нижнюю палату парламента страны. Об этом заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш в интервью изданию Parlamentnilisty.

Политик обвинил депутатов Европарламента в давлении на Европейскую комиссию (ЕК) с целью вмешательства во внутренние дела Чехии. «Это не их дело! Мы — свободная и суверенная страна», — подчеркнул он. Бабиш также раскритиковал заместителя председателя ЕК, еврокомиссара по вопросам транспарентности Веру Юровую. По словам премьера, влияние ЕС на внутреннюю политику ощущают также в Венгрии и Польше.

Ранее сообщалось, что полиция Праги в третий раз предложила привлечь Бабиша к уголовной ответственности. В прокуратуру поступило уголовное дело о махинациях с незаконным получением субсидий из фондов Евросоюза компанией «Гнездо аиста», принадлежащей родственникам чешского премьера. Сам политик считает, что дело против него «пытаются оживить» перед предстоящими в Чехии парламентскими выборами, которые пройдут 8 и 9 октября.