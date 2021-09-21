Премьера Чехии в очередной раз предложили привлечь к уголовной ответственности

Полиция Праги в третий раз предложила привлечь к уголовной ответственности премьера Чехии Андрея Бабиша. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Праги Алеша Цимбала.

Уголовное дело о махинациях с незаконным получением субсидий из фондов Евросоюза компанией «Гнездо аиста», входившей в холдинг Agrofert и принадлежащей родственникам Бабиша, поступило в прокуратуру после дорасследования. Обвинения выдвинуты против чешского премьера и его бывшей помощницы Яны Майеровой. По мнению следствия, они незаконно получили около 2 миллионов евро.

Отмечается, что следствие в отношении компании продолжалось три года и было завершено в 2019 году. Тогда же в стране прошли массовые протесты с требованием отправить Бабиша в отставку. В свою очередь, Бабиш отвергает обвинения и считает их провокацией со стороны политических противников. Как утверждает премьер, дело «пытаются оживить» перед предстоящими в Чехии парламентскими выборами, которые пройдут 8 и 9 октября.

Андрей Бабиш занимает пост премьер-министра с 2017 года. До этого возглавлял Министерство финансов Чехии и был первым заместителем председателя правительства Чехии с 2014 года. Скандал с участием «Гнезда аиста» привел к его отставке с поста министра финансов.